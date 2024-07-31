شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله ينعى فؤاد شكر بعد أكثر من 24 ساعة من مقتله فى غارة إسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى حزب الله، اليوم الأربعاء، القائد العسكري فؤاد شكر بعد أكثر من 24 ساعة من غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت كان يوجد فيه.

وقال الحزب، في بيان، إن أمينه العام حسن نصر الله سيعبر عن موقفه السياسي في "مسيرة تشييع الشهيد القائد" غدا الخميس.

وفي سياق آخر، قال مصدران أمنيان لـ"رويترز"، الأربعاء، إن جثة القائد العسكري بحزب الله فؤاد شكر عُثر عليها وسط حطام نتيجة ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه قتل شكر، الذي وصفه بأنه أكبر قيادي في "حزب الله" واتهمه بالوقوف وراء هجوم وقع في مطلع الأسبوع، وأسفر عن سقوط 12 طفلاً وشاباً في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل. ونفى حزب الله أي مسؤولية عن الهجوم في هضبة الجولان.