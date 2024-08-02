شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. جولة تفقدية لرئيس الوزراء بمحافظة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا السبت، عددًا من المصانع، بمحافظة الإسكندرية، فى جولة تفقدية للمحافظة.



وكان رئيس الوزراء قد أكد أن الزيارات الميدانية يجب أن تكون جزءًا من أجندة العمل الأسبوعى لكل وزير، وأن يكون متواجدا فى المواقع المختلفة لمتابعة العمل بنفسه وعدم الاعتماد على التقارير فقط، مؤكدا أن جزء من أجندته هو الزيارات الميدانية حيث يوجد عدد من الزيارات الميدانية.