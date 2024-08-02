شكرا لقرائتكم خبر عن صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة زرعيت على الحدود الشمالية الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من مراسليها يفيد بأن صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة زرعيت على الحدود الشمالية الإسرائيلية.

ولقى 12 شخصًا من بلدة مجدل شمس فى الجولان المحتلة مصرعهم، بينما أُصيب العشرات وفق وسائل إعلام إسرائيلية، بسبب سقوط صاروخ تم إطلاقه على ملعب كرة قدم، وتتراوح أعمارهم بين 10 و20 عامًا، وتبادل حزب الله اللبنانى والجيش الإسرائيلى المسؤولية عن الحادث.



وتعتبر مجدل شمس، واحدة من القرى التى بقيت فى أراضى الجولان المحتلة بخلاف 163 قرية قام الاحتلال الإسرائيلى بتهجير أهلها بعد احتلالها عام 1967، ومنذ قرار ضمها إلى الأراضى الإسرائيلية فى عام 1981، بدأت إسرائيل فى بناء المستوطنات اليهودية.