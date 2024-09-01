شراقي: إثيوبيا حجزت 56 مليار م3 مياه خلف سد النهضة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا حجزت ما يقرب من 56 مليار م٣ عند منسوب 636 م، موضحًا أنه من المتوقع أن تزيد 8 مليارات جديدة بحلول 12 سبتمبر المقبل مع انتهاء الملء الخامس للسد.

وقال "شراقي"، في تصريحات لمصراوي، إنه بمجرد إنتهاء الملء الخامس لسد النهضة ستفتح إثيوبيا بوابات السد لتدفق المياه الفائضة المقدرة بـ400 مليون لتر مكعب.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت في 17 يوليو الماضي عن بدء الملء الخامس لسد النهضة.

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