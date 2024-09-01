نصابين "العملات الرقمية" في قبضة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط عناصر إجرامية تخصصوا في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها، في مجال العملات الرقمية مقابل أرباح مالية.

الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تلقت بلاغات من عدة مواطنين تعرضوا للنصب من قبل منصة إلكترونية؛ حيث تم الاستيلاء على أموالهم بعد تحويلها عبر وسائل الدفع الإلكتروني بقيمة إجمالية بلغت 500 ألف جنيه، اتهم المبلغون مالك محل قطع غيار سيارات، من طنطا بالترويج للمنصة واستقطابهم للاشتراك فيها.

وأجرت الأجهزة الأمنية التحريات وتوصلت إلى تورط المتهم المذكور 4 أشخاص آخرين من القليوبية والغربية.

وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبطهم وبحوزتهم هواتف محمولة تحتوي على محافظ إلكترونية للعملات الرقمية وأدلة أخرى، بالإضافة إلى 3 أجهزة لاب توب ووحدات تخزين وبيانات ومبالغ مالية محلية وأجنبية.

وأقر المتهمون بالترويج للمنصة واستقطاب المشاركين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.