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الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من ولى العهد السعودى ويؤكدان قوة العلاقات بين البلدين

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الأحد، 01 سبتمبر 2024 05:34 م

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية ، حيث تم تأكيد قوة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين،  والتباحث بشأن الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين.

وتم التوافق على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية، بما يسهم في عدم توسع دائرة الصراع، ويعيد الاستقرار إلى المنطقة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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