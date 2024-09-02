صور.. وزير الإنتاج الحربي يفاجئ قيادات وعمال "حلوان للصناعات الهندسية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أجرى محمد صلاح، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مرورًا مفاجئًا على شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) التابعة للوزارة.

وتواجد الوزير داخل الشركة (مصنع 99 الحربي) باكرًا في توقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة، واستهل الجولة بالمرور على خطوط الإنتاج المختلفة بالشركة حيث أكد أهمية زيادة الإنتاج والصيانة الدورية ورفع كفاءة الماكينات المعطلة وضرورة الحفاظ على الحالة الفنية لكل ماكينات الشركة والارتقاء بمستوى النظافة في الورش والطرق الداخلية.

وتفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي خطوط الإنتاج بالشركة التي تساهم في توفير مطالب القوات المسلحة من مختلف منتجاتها العسكرية من الذخائر الثقيلة وما تقوم الشركة بتوفيره من المنتجات المدنية بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها والتي تشمل مجموعة متنوعة من (طفايات الحريق، إسطوانات الغاز ومنظماتها، إسطوانات شحن الفريون، أدوات المائدة والمطبخ المصنوعة من الاستانلس) كما تشارك الشركة في تنفيذ عدة مشروعات قومية تخدم المواطن المصري.

وأعرب الوزير، عن حرصه لتنفيذ الزيارات المفاجئة للجهات التابعة لمتابعة انتظام سير العمل بها على أرض الواقع والاطمئنان بنفسه على جودة العملية الإنتاجية بها والوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها بخصوص موضوع أو مشروع معين منوطة الشركة بتنفيذه.

واطلع وزير الدولة للإنتاج الحربي، على ما استعرضه المهندس أحمد شكري، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية، وعدد من المسئولين بالشركة، من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي لخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها.

وخلال تفقده لشركة "حلوان للصناعات الهندسية" حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على تشجيع العاملين والتأكيد على دورهم الحيوي في العملية الإنتاجية واستمع عن قُرب إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن عمليات التصنيع وكيفية زيادة الإنتاج وتحسين الأداء، مؤكدًا ترحيبه بالاطلاع على أفكارهم وآرائهم وترجمتها إلى قرارات تساهم في التطوير.

وقال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير وجّه خلال تفقده للشركة بالمداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركة خلال الفترة الزمنية المقبلة لتأمين استمرار الإنتاج.

كما وجه الوزير، بتطبيق المعايير والأكواد الخاصة بالحريق والتخزين والصيانة والالتزام بتطبيق واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

رافق الوزير، خلال الجولة التفقدية المفاجئة، المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.