لزيادة المشاهدات.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو الإمساك بقطط وتعذيبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع "فيسبوك"، لمقاطع فيديو متضمنةً الإمساك بقطط وتعذيبها.

رصدت المتابعة الأمنية ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لمقاطع فيديو متضمنةً الإمساك بقطط وتعذيبها.

بالفحص تم تحديد صاحب الحساب المشار إليه (طالب - 13 سنة)، وبسؤاله أقر بتحصله على المقاطع التي قام بنشرها من مواقع مختلفة على شبكة الإنترنت، واضطلاعه بإعادة نشرها لزيادة عدد المتابعين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليمه لأهليته عقب أخذ التعهد اللازم بحسن رعايته.