بعد محاولة نزيل إنهاء حياته.. قرار عاجل بحق مدير ومشرف مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، حبس مدير ومشرف مصحة لعلاج الإدمان بمدينة البدرشين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد إلقاء القبض عليهما في أعقاب محاولة مهندس "نزيل"، إنهاء حياته بقطع شرايين يده بـ"شفرة حلاقة".

وجهت النيابة لمدير المصحة والمشرف عليها تهمة إدارة منشأة بدون ترخيص ومزاولة مهنة بدون تصريح، وأفاد المدير والمشرف بالتحقيقات أن المصاب كان يعالج من الإدمان ومصاب بحالة نفسية، وأنه حاول إنهاء حياته لرغبته في عدم استكمال علاجه، باستخدام شفرة حلاقة في تمزيق شرايين يده حتى شاهده نزيل آخر بالغرفة، وأبلغ المشرفين بالمصحة.

كانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغًا بقيام مهندس بمحاولة إنهاء حياته بشفرة حلاقة وقطع شريان يده بسبب مروره بأزمة نفسية، عقب احتجازه داخل المصحة لعلاجه، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.