شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يعلن صرف إعانات لأسر عمالة غير منتظمة ضحايا حوادث بـ3 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق وزير العمل محمد جبران على صرف تعويضات جديدة لعمالة غير منتظمة ،ضحايا بعض الحوادث الطارئة ،من محافظات السويس ومرسى مطروح والبحيرة .

أعلن الوزير جبران في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء ع ن الموافقة على صرف مبلغ 600 الف جنيه من بند مواجهة الحوادث، الى أسر 3 عمال من المحافظات الثلاثة لقوا مصرعهم بسبب حوادث تعرضوا لها أثناء ذهابهم إلى العمل بواقع 200 الف جنيه لكل منهم، وهؤلاء العمال هم محمد أحمد عثمان ،وأحمد رجب السيد ،وهاني محمد راغب، بالإضافة إلى الموافقة على صرف 25 ألف جنيه كإعانة مالية من بند الرعاية الصحية إلى 5 عمال، بواقع 5000 جنيه لكل عامل ،للمساهمة في علاج أبنائهم المصابين بأمراض.

وأكد الوزير أن هذه القرارات الجديدة ،تأتي في إطار استكمال دور وزارة العمل في دعم ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة ،ولتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،لصالح هذه الفئة .