شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن وسلطنة عمان يتضامنان مع مصر ويرفضان تصريحات نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا والان مع تفاصيل الخبر

أدان اليمن وسلطنة عمان، اليوم الأربعاء، التصريحات التى أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا، والتى تضمنت مزاعم لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقوانين والأعراف الدولية فى قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية - في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) وقوف الجمهورية اليمنية وتضامنها التام مع مصر، إزاء تلك التصريحات الاستفزازية ورفضها التواجد العسكري الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا ومعبر رفح، مجددة الدعم الكامل للجهود المصرية الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.. داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بشكل خاص للاضطلاع بمسؤولياته وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في السلام والحياة الكريمة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبها.. أعربت سلطنة عُمان، عن تضامنها ووقوفها التامّ مع مصر في رفض وإدانة تصريحات حكومة الاحتلال الإسرائيلية بشأن محور فيلاديلفيا.

وحذرت وزارة الخارجية العمانية - في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية - من نتائج التصريحات الاستفزازية الهادفة لتقويض جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يُنهي معاناة الشعب الفلسطيني، وتمكينه من كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.

