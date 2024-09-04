شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وتركيا.. 5 أرقام ترسم ملامح شراكة اقتصادية شاملة وفرص واعدة "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى أنقرة، في زيارة رسمية للجمهورية التركية، تلبية للدعوة المقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن زيارة الرئيس التاريخية لتركيا تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وللبناء على زيارة الرئيس أردوغان التاريخية لمصر في فبراير الماضي، وتأسيساً لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائياً أو على مستوى الإقليم، الذي يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين.

وإليكم أرقام مهمة فى تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين:

10 مليارات دولار معدل التجارة البينية بين مصر وتركيا خلال عام 2023

7.1 مليار دولار معدلات التجارة البينية خلال عام 2022 منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ

مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية خلال 2023 بقيمة 2 مليار و943 مليون دولار

تخطى إجمالى الاستثمارات التركية بمصر لمبلغ 2.5 مليار دولار

السنوات الـ5 القادمة استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليارات دولار إلى 20 مليار دولار.