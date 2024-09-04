شكرا لقرائتكم خبر عن صيدلة عين شمس تفتح باب التقدم لدبلوم التغيرات المناعية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت كلية الصيدلة جامعة عين شمس فتح باب التقدم لدبلوم التغيرات المناعية، وهو دبلوم مهنى يضم جلسات نظرية وأخرى عملية وقد تم تصميم برامج الدبلوم بالتعاون مع جامعة لايبزيج (ألمانيا)، جامعة لورين (فرنسا) وجامعة أثينا (اليونان).

وتبلغ مدة الدراسة سنة واحدة (فصلين دراسيين) التعلم المدمج (محاضرات و اونلاين)، وبتمويل مشترك من برنامج إيراسموس التابع للاتحاد الأوروبي، ويمكن الالتحاق بالدبلوم خريجو البكالوريوس في الصيدلة والطب والعلوم.

وتتضمن مجالات الدراسة البيولوجيا الجزيئية، التكنولوجيا الحيوية، علم المناعة الأساسي، علم المناعة السريرية، علم الجينوم الوظيفي، الصحة العامة، علم المناعة المقارن، علم السموم المناعية، قياس التدفق الخلوي.