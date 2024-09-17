6 حالات اختناق وسط نيران عقار المهندسين.. والاستعانة بسلم هيدروليكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سجل حريق عقار بالمهندسين وسط الجيزة 6 حالات إصابة باختناق بالأدخنة، مساء الثلاثاء.

تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بجوار معهد القلب.

دفع اللواء محمد العادلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع فرقة الوسط.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل 3 وحدات سكنية بعقار مكون من 7 طوابق مما استدعى رجال الإطفاء للاستعانة بسلم هيدروليكي.

أسفر عن الحادث 6 حالات اختناق -جميعهم عرب- نقلوا إلى مستشفى إمبابة العامة للعلاج، وسط جهوج الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.