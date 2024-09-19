أخبار مصر

مجلس القضاء الأعلى يعتمد حركة النيابات العامة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

وافق مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر على تحديد محال إقامة أعضاء النيابة العامة للعام القضائي 2024/2025، وذلك اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024.

وقد رُوعيت في الحركة الاستجابة للرغبات وفقًا للكفاءة، مع فحص النواحي الفنية والإدارية، ومراعاة الحالات المرضية والظروف الصحية والاجتماعية، إضافةً إلى مراعاة صالح العمل وقوة كل نيابة في كل درجة والأقدمية.

كما لا يجوز الاستجابة لأي طلب أو تظلم لمن تم قبول إحدى رغباته، أو لمن لم يكمل مدة العمل كاملة في النيابة محل عمله. وذلك حرصًا على استمرار بذل الجهد المتميز، طالما أن عضو النيابة العامة مثال مشرف في العطاء والتفاني في العمل. وهذا يستلزم مواصلة الجهد المتميز للمساهمة في تحقيق العدالة وسرعة الإنجاز.

WhatsApp Image 2024-09-19 at 3.16.58 PM (1)WhatsApp Image 2024-09-19 at 3.16.58 PM (3)WhatsApp Image 2024-09-19 at 3.16.58 PM (2)WhatsApp Image 2024-09-19 at 3.16.59 PMWhatsApp Image 2024-09-19 at 3.16.58 PMWhatsApp Image 2024-09-19 at 3.16.57 PM

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا