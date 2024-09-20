أخبار مصر

نقيب الأشراف يكرم عددًا من الشخصيات خلال احتفالية المولد النبوي الشريف

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير- محمود بكار:

كرّم السيد الشريف نقيب الأشراف، بعض الشخصيات خلال احتفالية نقابة الأشراف بالمولد النبوي الشريف، الخميس، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وكرم نقيب الأشراف كلا من:

- الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

- الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية.

- الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

- الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق.

- وزير الأوقاف الصومالي السابق الشيخ عبدالقادر شيخ علي إبراهيم.

- الشيخ عدنا ميساوي من أشراف مكة المكرمة.

ويأتي التكريم، تقديرا من نقابة الأشراف لتلك الشخصيات على الدور الذي أدوه هؤلاء الشخصيات لخدمة دينهم ووطنهم.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا