بعد الموجة الحارة.. موعد انخفاض الحرارة وتحسن الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 21 سبتمبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الجمعة، إنه يسود غدا السبت، طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء والبلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا السبت تشهد انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ووجود شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن طقس غدا السبت يشهد رياح معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وتابعت "الهيئة"، أن الأحوال الجوية غدا تشهد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأكملت أن طقس غدا السبت يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.