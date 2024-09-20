شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: قصفنا مقر وحدة المراقبة وإدارة العمليات الجوية فى قاعدة ميرون والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن حزب الله قال إننا قصفنا مقر وحدة المراقبة وإدارة العمليات الجوية في قاعدة ميرون برشقات من صواريخ الكاتيوشا.

ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأظهر بث مباشر من "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله، فيما أكد مسؤول أمني إسرائيلي أنه "إذا نجحت عملية الاغتيال ستكون زلزالًا لحزب الله".