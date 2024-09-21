أخبار مصر

طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. التفاصيل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات بمنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية وفروع الشركات التابعة.

- الطماطم 35 جنيها

البصل 12.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 25 جنيها    .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 30 جنيها .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 17.5جنيه .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات

- الكوسة بـ20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 10 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها

‏الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 8.5جنيه

- الموز البلدي بـ 25 جنيها

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements