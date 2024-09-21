بكفالة 50 ألف جنيه.. إخلاء سبيل صلاح التيجاني على ذمة قضية التحرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أخلت الجهات المختصة بنيابة شمال الجيزة الكلية، سبيل صلاح التيجاني، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على ذمة اتهامه بالتحرش لإحدى الفتيات.

كانت جهات التحقيق بالجيزة، عقدت جلسة تحقيق مع صلاح التيجاني، امتدت لما يقرب من 8 ساعات، وواجهته بتهم التحرش وإرسال صور خادشة للحياء لإحدى الفتيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقدم 4 فتيات ببلاغات أخرى ضده يتهمنه بالتحرش، وتم تحديد جلسه للاستماع لأقوالهن.

وخلال التحقيقات أنكر التيجاني التحرش بالفتاة خديجة، وأنه يعتبرها بمثابة ابنته وبرر اتهامها له بالتحرش لاعتقادها بأنه رفض زواجها من ابنها، كما أكد أن الفتاة تعاني من مرض نفسي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه في إطار كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اتهام إحدى السيدات لأحد الأشخاص مدعيةً كونه شيخ الطريقة التيجانية الصوفية، بالتحرش بها، وإرساله صورًا خادشة للحياء لها خلال محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي دون تقدمها ببلاغ في هذا الشأن، وبالفحص تبين تقدم صلاح التيجاني ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة المشار إليها، ووالدها واتهمهما بالتشهير والإساءة لسمعته.

وأشارت إلى أن صلاح التيجاني غير منتمى للطريقة التيجانية، وسبق فصله منها، وهو ما أوضحه مسئول الطريقة خلال بيانه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.