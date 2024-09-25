شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين بالقاهرة: الرئيس السيسى وقف سدا منيعا أمام مخططات إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

استهل السفير دياب اللوح سفير دولة الفلسطين فى مصر كلمته خلال المؤتمر الذى نظمه حزب التجمع للتضامن مع الشعب الفلسطينى تحت عنوان: "اوقفوا الحرب.. اوقفوا العدوان" بدعوته للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء القضية الفلسطينية من كل الدول العربية.

وأكد أنه خلال العام المنصرم من حرب الابادة الجماعية على الشعب الفلسطينى وخلال المراحل التاريخية للصراع فقدنا عشرات الآلاف من الشهداء.

ووجه السفير الفلسطينى الشكر للرئيس السيسى وقال إنه وقف سدا منيعا أمام تنفيذ مخططات إسرائيل لإفراغ فلسطين من شعبها كما وجه الشكر أيضا للقيادة الأردنية والملك عبد الله الذى قال إنه اتخذ نفس الموقف.