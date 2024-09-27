في التجمع ومدينة بدر.. ضبط مخدرات بـ 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة. أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط عدة عناصر إجرامية بحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات.

تمكنت القوات من ضبط عنصرين إجراميين في دائرة مركز شرطة بدر، بحوزتهما 21 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش. كما تم ضبط عنصر إجرامي آخر في وادي النطرون، بحوزته 24 كيلو جرامًا من الحشيش، و4 كيلو جرامات من مخدر الآيس "الشابو"، و2 كيلو جرام من الهيروين، بالإضافة إلى سيارة.

في التجمع الخامس، تم ضبط عنصر إجرامي بحوزته 1 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، وكمية من الكوكايين ومادة MDMA المخدرة، وأقراص وعقاقير مخدرة أخرى. كما تم ضبط عنصر آخر في مدينة نصر، بحوزته 1.5 كيلو جرام من الهيدرو، وكمية من الكوكايين، و1200 قرص لعقار إكستاسي "خبوط"، وسلاح أبيض.

تُقدر القيمة الإجمالية للمخدرات المضبوطة بحوالي 9.8 مليون جنيه.