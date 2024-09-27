الحماية المدنية تستقبل طلاب الإسكندرية لتعزيز الوعي الشرطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

استقبلت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية زيارة لعدد من طلاب المرحلة الابتدائية بالمحافظة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية للتواصل مع مختلف فئات المجتمع.

تهدف الزيارة إلى تعزيز الثقافة الشرطية لدى النشء، حيث تم تعريف الأطفال بدور رجال الشرطة في حماية أرواح المواطنين، وسرعة استجابة البلاغات، وكيفية التعامل معها.

أعرب المشرفون المرافقون للأطفال عن شكرهم لوزارة الداخلية على جهودها المبذولة وحرصها على التواصل مع جميع فئات المجتمع، وخاصة الأطفال.