أستاذ تزوير مستندات وشهادات.. سقوط "ابن القنصل" في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث القاهرة، أحد الأشخاص تخصص في نشاط إجرامي، يتعلق بتزوير المحررات الرسمية.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية، أفادت بقيام مدير بإحدى الشركات مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وله معلومات جنائية ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية تزوير، بمزاولة نشاط إجرامي في تزوير المؤهلات الدراسية تتيح لأصحابها إثباتها في بطاقات الرقم القومي مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 2 جهاز حاسب آلي، وعدد من الشهادات والمستندات المزورة والمعدة للتزوير منسوب صدورها لعدد من الجامعات، وهاتف محمول يحتوي على آثار، ودلائل نشاطه الإجرامي وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصة جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.