واقعة الشروق تتكرر.. فتاة ترمي نفسها من ميكروباص بعد محاولة التحرش بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على قائد سيارة "ميكروباص"، لقيامه بالتحرش بسيدة "تحمل جنسية إحدى الدول"، وسرقتها حال استقلالها المركبة صحبته بالقاهرة.

كان قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبالها (ربة منزل "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة قسم شرطة بدر، "مصابة بكسر بالقدم اليمني").

بالانتقال والفحص تبين أنها حال استقلالها سيارة "ميكروباص" بدائرة القسم، فوجئت بقيام قائد السيارة بمحاولة التحرش بها، فقامت بفتح الباب والقفز من السيارة المشار إليها، ونتج عن ذلك إصابتها المُنوه عنها، ولاذ قائد "الميكروباص" بالفرار هرباً بالمركبة، وبداخلها الحقيبة خاصتها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم بإرشاده ضبط متعلقات المجني عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أنه في 14 مارس، توفيت حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بـ" فتاة الشروق" بعد تدهور حالتها الصحية على إثر قفزها من السيارة خوفا من محاولة خطفها، وقد تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قضيتها، وأثارت قضيتها الرأي العام.