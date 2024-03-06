شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسير قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية،اليوم الثلاثاء، قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى قطاع غزة، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، مكونة من 24 شاحنة وبحمولة 427 طنًا.

وحملت القافلة طرودًا غذائية ومادة الطحين بتبرع من منظمة (Human Appeal) وجمعية الإمداد الخيرية – جنوب إفريقيا، وتكية أم علي، وبرنامج الغذاء العالمي (WFP).



وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي - في بيان - إن هذه القافلة البرية عبرت، ظهر اليوم، من جسر الملك حسين تمهيدًا لإيصالها لأهلنا في غزة، في الوقت الذي كان فيه سلاح الجو الملكي الأردني يُنزل المساعدات جوًا إلى القطاع.



وبين أن هذه القافلة هي استمرار للجهود الأردنية في دعم أهلنا في غزة، بسبب الظروف الراهنة التي يمرون بها وقد تم تجهيز هذه القافلة بمواد غذائية وإغاثية ليصار توزيعها على القطاع.



وأكد الشبلي، استمرار الهيئة في استقبال التبرعات والتنسيق لإدخال المساعدات برًا وجوًا إلى القطاع للوقوف بجانب أهلنا في غزة.