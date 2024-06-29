شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: قتلى وجرحى ومفقودون فى 3 حوادث لجيش الاحتلال اليوم بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مواقع إعلامية إسرائيلية، بأن قوات الاحتلال المتوغلة فى قطاع غزة تُعانى من ثلاثة حوادث أمنية صعبة، لا سيما فى محور الشجاعية ورفح الفلسطينية جنوبى القطاع، ودير البلح فى الوسط.

وقالت وسائل الإعلام، إن ثلاثة حوادث صعبة ضد قوات الجيش الإسرائيلى فى قطاع غزة، جراء انهار مبنى مفخخ وانفجر نفقان مفخخان بالقوات.

ولفتت إلى أن الحادثين الآخرين عبارة عن انهيار مبنى مفخخ "وهناك جنود تحت الأنقاض"، وانفجار نفقين فى قوات الاحتلال أيضًا.

وأشارت إلى أن جنديين إسرائيليين قُتلا فى حى الشجاعية، وأُصيب ثالث بحالة حرجة، كما هبطت طائرة إخلاء مروحية فى مستشفى هداسا. منوهة بأن طائرات مروحية تابعة للجيش الإسرائيلى تعمل على إجلاء جنود مصابين إلى مستشفى أسوتا فى أسدود.

وأوضحت مواقع الإعلام الإسرائيلية أن طائرات مروحية تنفذ بعمليات إخلاء لجنود مصابين فى معارك رفح الفلسطينية.

من جهتها، أفادت الفصائل الفلسطينية، بأن عناصرها يخوضون اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع قوات الاحتلال المتوغلة فى حى الشجاعية، شرقى مدينة غزة.

وأكدت الفصائل، فى بيان مساء اليوم الجمعة، أن عناصرها يوقعون قتلى وجرحى فى صفوف قوات الاحتلال، وأن المنطقة شهدت حركة هبوط للطيران المروحى الإسرائيلى لإخلاء الجنود.