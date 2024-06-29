شكرا لقرائتكم خبر عن تونس و"العربية للتنمية الزراعية" توقعان اتفاقية لإنشاء المكتب العربى للزيتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحرى التونسى عبد المنعم بلعاتى مع المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، إبراهيم آدم أحمد الدخيرى، اتفاقية لاستضافة تونس مقر المكتب العربي للزيتون.

وأعرب وزير الزراعة التونسي - في بيان الجمعة - عن أمله في أن يكون للمكتب دور ريادي للنهوض بقطاع الزياتين، مشيرا إلى أن الاتفاقية تعد بادرة لتعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة.

من جانبه، أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية استعداد المنظمة لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مختلف المجالات ذات الأولوية بالنسبة للوزارة بما فيها قطاعا المياه والزياتين.

ووافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي - في دورته 105 - على احتضان تونس للمكتب العربي للزيتون التابع للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، حيث ووافق المجلس - خلال اجتماعه الذي عقد بالقاهرة فبراير 2020 - على إنشاء المكتب العربي للزيتون ضمن الهيكل التنظيمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.