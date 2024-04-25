شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يرحب بنتائج التحقيق الأممي حول الأونروا والان نبدء بالتفاصيل

إعادة تمويل الأونروا

الدمام - شريف احمد - رحب البرلمان العربي، بنتائج تحقيق اللجنة الأممية المستقلة، حول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، الذي أكد على أن كيان الاحتلال الإسرائيلي لم يقدم أدلة تدعم مزاعمه حول الوكالة، ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنها ادعاءات باطلة.وأكد البرلمان العربي، في بيان اليوم، الدور المهم والكبير لوكالة (الأونروا) في تقديم الإغاثة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع غير مسبوق من كيان الاحتلال الإسرائيلي.ودعا الدول التي جمدت تمويلها ومساهمتها للأونروا إلى استئناف تمويلها، منوهاً بقرارات عدد كبير من الدول التي أعادت التمويل للوكالة.وأكد البرلمان العربي أنها خطوة بالاتجاه الصحيح نحو إعادة التمويل كاملاً لهذه المنظمة الدولية التي تقدم العون والإغاثة لحوالي 4ر6 ملايين لاجئ.