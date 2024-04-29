شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: نعمل على تحقيق تنسيق عالى المستوى مع الأشقاء العرب لإنجاح قمة البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، سعى العراق لأن يكون له دور فعال فى القمة العربية، ويعمل على تحقيق تنسيق عالى المستوى مع الأشقاء العرب لإنجاح القمة المزمع عقدها الشهر المقبل بالبحرين.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان الخارجية العراقية أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية العراقى اليوم الأحد مع وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزيانى فى العاصمة العراقية بغداد.



وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية التى تربط البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، وتم التطرق إلى جدول أعمال القمة العربية الـ(33) المزمع عقدها الشهر المقبل فى البحرين إذ يتزامن عقدها مع وجود العديد من التحديات".



كما ناقش الجانبان خلال اللقاء التطورات الإقليمية التى تشهدها المنطقة لاسيما الأحداث الجارية فى غزة واستمرار اعتداءات سلطة الاحتلال فى الأراضى الفلسطينية، واتفق الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار فى المنطقة".