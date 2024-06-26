شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب مع تحسن الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب في تعاملات يوم الثلاثاء، مع تحسن سعر الدولار أمام العملات الرئيسية بعد تراجعه يوم الاثنين.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار إلى 78ر105 نقطة، قبل أن يتراجع قليلًا إلى 65ر105 نقطة بزيادة نسبتها 16ر0% عن مستواه يوم الاثنين.

في الوقت نفسه ارتفع العائد على سندات الخزانة العشرية الأمريكية بمقدار 008ر0 نقطة مئوية إلى 245ر4%.

وتراجع سعر الذهب بمقدار 40ر13 دولار أي بنسبة 58ر0% إلى 60ر2316 دولار للأوقية تسليم الشهر الحالي.



تراجع الفضة والنحاس

كما تراجع سعر الفضة بمقدار 652ر0 دولار اي بنسبة 2ر2% إلى 837ر28 دولارا للأوقية تسليم يونيو الحالي، ليستمر التراجع للجلسة الثالثة على التوالي.

وتراجع سعر النحاس بمقدار 0520ر0 دولار أي بنسبة 16ر1% إلى 3730ر4 دولار للرطل.