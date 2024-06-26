22 وظيفة شاغرة في المركز الوطني للأرصاد

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني للأرصاد، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد (22) وظيفة شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز الأرصاد

وأبرز المركز الوطني للأرصاد، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير إدارة علوم ونمذجة التغيرات المناخية.

– أخصائي النمذجة مناخية.

– خبير النمذجة المناخية.

– اخصائي تغير مناخي.

– أخصائي إحصاء مناخي.

– مدير إدارة التوقعات الموسمية وشبه موسمية.

– محلل توقعات موسمية وشبه موسمية.

– مدير إدارة الجفاف.

– خبير أثر التغير المناخي.

– أخصائي أثر التغير المناخي.

– باحث تأثير التغير المناخي.

– رسام خرائط مناخية.

– مرحل جوي.

– مترجم تقارير مناخية.

– أخصائي نماذج عددية للإنذار المبكر.

– أخصائي استشعار عن بعد بالعواصف الغبارية.

– أخصائي تطبيقات مناخية.

– مطور تطبيقات هواتف ذكية.

– مطور تطبيقات أرصادية.

– مهندس بيانات أرصادية أوّل.

– عالم بيانات أرصادية أوّل.

– معماري حلول أرصادية.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يونيو 2024م؛ ويستمر التقديم لمدة 5 أيام.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)