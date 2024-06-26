شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الكوري الجنوبي: بيونج يانج أطلقت صاروخًا باليستيا باتجاه بحر الشرق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا باتجاه بحر الشرق اليوم الأربعاء، وفقًا لما ذكره الجيش الكوري الجنوبي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنها رصدت عملية الإطلاق لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل، قائلة إن تحليلًا جارٍ للموقف، وفقًا لوكالة يونهاب للأنباء. تصاعد التوترات وجاء الإطلاق الأخير وسط تصاعد التوترات عبر الحدود بسبب استمرار كوريا الشمالية في إطلاق بالونات تحمل قمامة إلى كوريا الجنوبية.

وكانت آخر مرة أطلقت فيها كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر الشرق في 30 مايو الماضي.