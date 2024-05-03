شكرا لقرائتكم خبر عن 170 مليون دولار للسودان لمكافحة السل والإيدز والملاريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع الصندوق العالمي لمكافحة السل والإيدز والملاريا على منحة للسودان بقيمة 170 مليون دولار أمريكي للفترة من 2024 إلى 2026، لدعم الأشخاص الذين يعانون الأمراض الثلاثة، وبناء نظام صحي مستدام وقادر على الصمود.

وستعمل منظمة اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في شراكة مع وزارة الصحة على تطبيق برنامج المنحة.

وتأتي المنحة في خضم الصراع الدائر في السودان الذي تسبب في أزمة إنسانية، ونزوح 8,5 مليون شخص، وتعطل الخدمات الأساسية، وتعرض صحة عدد لا يحصى من الناس للخطر.

الاستجابة للأمراض الثلاثة

وأدى الصراع إلى تفاقم التحديات في الاستجابة للأمراض الثلاثة، إذ توقفت 80% من مستشفيات المناطق المتأثرة في الصراع عن العمل، واستنفدت الإمدادات الطبية.



وأدى النزوح المستمر وعدم إمكانية الوصول للخدمات الصحية إلى تعطيل علاج فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز والسل، ما يزيد من خطر الوفاة وانتقال العدوى ومقاومة الأدوية.

تقديم الخدمات الأساسية

وستضمن الاتفاقية الموقعة بين الصندوق العالمي واليونيسيف تقديم الخدمات الأساسية لمكافحة الملاريا في السودان بقيمة 118 مليون دولار، وتلبية الاحتياجات من اختبارات التشخيص السريع للملاريا والناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية.

ودعم تعزيز النظم الصحية ذات الصلة، وعلاج نحو 6 ملايين حالة ملاريا سنويًا خلال الأعوام 2024 و2025 و2026.

كما يوجه 33 مليون دولار لدعم وعلاج 14 ألف شخص مصاب بالإيدز، و44 ألف شخص مصاب بالسل، وتجري إعادة استثمار 20 مليون دولار لآلية الاستجابة لكورونا، وتعزيز النظم الصحية.