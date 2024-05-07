شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 35 فلسطينيًا خلال الاجتياح الإسرائيلي لشرق رفح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، استشهاد 35 فلسطينيًا، وإصابة العشرات في الاجتياح الإسرائيلي المستمر لشرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الوزارة إن الطواقم الطبية انتشلت 35 شهيدًا من بلدات النصر والشوكة ومحيط معبر رفح البري، الذي تواصل قوات الاحتلال اجتياحه، ومنع دخول قوافل المساعدات الإنسانية حتى تلك التابعة للأمم المتحدة.

وطالبت الوزارة بتدخل دولي عاجل لإنقاذ الوضع الصحي المنهار بشكل كامل، مع إغلاق الاحتلال لمعبري رفح وكرم أبو سالم، ومنع المرضى والجرحى من السفر.

توسيع نطاق العدوان

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة تصاعد وتيرة العدوان الإجرامي الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوسيع نطاقه من خلال اجتياح مدينة رفح التي يقطنها نحو 1.3 مليون نازح فلسطيني.



وأشارت إلى أن ذلك يشكل إمعانًا في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومحاولة تهجيره عن أرضه، في انتهاك صارخ لجميع القرارات الدولية والاجراءات الاحترازية التي اقرتها محكمة العدل الدولية.

تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي

كما أدانت المنظمة التهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي عزمه مواصلة وتوسيع جريمة العدوان العسكري الإسرائيلي على مدينة رفح، سواء بإبرام اتفاق وقف إطلاق النار أو من دونه، ما يؤكد رفضه كل القرارات الأممية والجهود الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار.