شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة الإسرائيلى يدعو جانتس إلى الاستقالة من كابينيت إدارة الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا زعيم المعارضة الإسرائيلى يائير لابيد، اليوم السبت، وزير الدفاع السابق وعضو كابينيت الحرب الحالى بينى جانتس، إلى الاستقالة من كابينيت الحرب الذى يدير الحرب على قطاع غزة.



وقال لابيد - فى منشور على منصة (إكس) - إنه يتعين على جانتس أن يعلن أنه لم يعد قادرا على تقديم يد العون لهذه الحكومة التى تتخلى عن الأسرى فى قطاع غزة، وعن شمال إسرائيل (الجبهة مع لبنان)، وتسحق الاقتصاد والطبقة الوسطى.



وأضاف: "عليه أن يقول إنه لن يساعد بعد الآن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على البقاء فى السلطة، وأنه سيترك الحكومة على الفور ويدعو إلى إجراء انتخابات الآن".

يذكرأن، قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلى بينى جانتس إنه منح حكومة نتنياهو مهلة حتى العاشر من يونيو لتحديد استراتيجية واضحة للحرب.

وطالب جانتس حكومة الحرب بالموافقة على خطة من 6 نقاط للصراع في غزة بحلول 8 يونيو، مشيرا إلى أنه يجب العمل على إعادة مواطني الشمال إلى منازلهم بحلول سبتمبر المقبل.

وأكد جانتس أنه على نتنياهو أن يختار بين الفرقة والوحدة وبين النصر والكارثة، وأكد جانتس أنه وزملائه سيفعلون كل ما بوسعهم لتغيير المسار.

وأضاف جانتس أن هناك أقلية صغيرة سيطرت على قيادة دولة إسرائيل وتقودها إلى المجهول.