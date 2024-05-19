شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب العراقى يفشل فى اختيار رئيس له وسط شجار بين النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع مجلس النواب العراقى جلسته لاختيار رئيس له إلى إشعار آخر وذلك بعد عراك نشب بين النواب، وكان البرلمان العراقى قد عقد جلسة برلمانية مخصصة لاختيار رئيس لمجلس النواب بديلا للرئيس المُقال محمد الحلبوسى، حسبما ذكرت سكاى نيوز.



وأظهرت مقاطع تم تداولها شجارا واشتباكات بالأيدى بين النواب، وتدخلا لقوات الأمن لإنهاء الشجار.



وقالت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، إن "نتائج الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان حصل فيها النائب سالم العيساوى على 158 صوتا، فيما حصل النائب محمود المشهدانى على137 صوتا، أما النائب عامر عبد الجبار حصل على 3 أصوات، وكان عدد الأوراق الباطلة 13".



وأضافت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن "عدد النواب المصوتين بلغ 311 نائبا".



وسيحل رئيس البرلمان الجديد محل الحلبوسي، الذى تولى المنصب عام 2018 وأقيل بقرار من المحكمة الاتحادية العليا فى نوفمبر الماضى، ولن تستمر ولاية رئيس البرلمان الجديد طويلا مع اقتراب موعد الانتخابات العامة فى عام 2025.