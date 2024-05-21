الخليج اليوم .. رئيس منظمة الطيران الدولي: للسعودية دور قيادي في صناعة مستقبل الطيران في العالم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد رئيس منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" سلفاتوري شاكيتانو أن للسعودية دورًا قياديًا في صناعة مستقبل الطيران العالمي، نتيجة للجهود الكبيرة والدعم غير المحدود المقدم لهذا القطاع من قبل قيادة السعودية، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 اهتمت بشكل واضح في مجال صناعة الطيران ودعمه.

وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر مستقبل الطيران 2024، الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني، خلال الفترة من 20 - 22 مايو الجاري، تحت شعار "تعزيز مستوى الربط العالمي"، أن منظمة الطيران المدني الدولية تواصل تطور جهودها على مدى العقود المقبلة، وأن استضافة المملكة للنسخة الثالثة من هذا المؤتمر يجسد رسالتها الواضحة في الارتقاء للتواصل العالمي من خلال مستهدفات رؤيتها التي تشكل مستقبل البلاد وما يقدمه قطاع النقل من دور حيوي مهم في هذا المجال.

جهود السعودية الاستثنائية

وقال رئيس منظمة الطيران الدولي: إننا نستجيب لجميع الأولويات التي وضعتها المنظمات الدولية لتحقيق الاستدامة في الوقود - وانبعاثات كربون صفرية وإن "إيكاو " تتبنى التعاون الدولي لتسهيل الوصول للقدرات الاستثمارية مع التركيز على الدول النامية واحتياجاتها.

مشيدًا بجهود السعودية الاستثنائية في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، ودور مبادرة السعودية الخضراء وبرامجها ومشاريعها الطموحة في تحقيق ذلك.

وأكد أهمية الابتكار في دعم نمو قطاع الطيران من خلال استجابة المنظمة السريعة للمتغيرات، وتبني القرارات الهادفة إلى تحقيق ازدهار منظومة الطيران العالمية، وأهمية توسيع الشراكات بين الدول الأعضاء، وتحسين تجربة المسافرين التي تشكل أهم أولويات المنظمة.