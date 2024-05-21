شكرا لقرائتكم خبر عن العبور للموت.. تاريخ حوادث غرق المعديات في مصر والان نبدء بالتفاصيل

معدية نكلا

معدية الفشن

معدية قرية دميشلي

معدية سنديون

حادث جزيرة الوراق

معدية سمالوط

حوادث المنيا

الدمام - شريف احمد - حالة من الحزن سيطرت على أهالي محافظة المنوفية في مصر، وتحديدًا مركز أشمون، بعد غرق 18 فتاة، اليوم الثلاثاء، في حادث معدية أبو غالب.وأوضح مصدر بوزارة الصحة المصرية، أن حادث غرق حافلة ركاب صغيرة "ميكروباص" أدى إلى وفاة 18 فتاة من بين 26 كن يستقلن الميكروباص الغارق، فيما جرى إنقاذ 8 فتيات، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".وكشفت التحقيقات الأولية أن سائق السيارة دخل في مشادة كلامية مع أحد الأشخاص أعلى المعدية فترك السيارة دون التأكد من سلامة المكابح التي حدث بها عطل تسبب في سقوط السيارة بمياه نهر النيل.حادث معدية أبو غالب ليس الأول من نوعه، فهناك تاريخ من الحوادث المشابهة في مصر راح ضحيتها الأبرياء، ولعل أبرزها في السنوات الأخيرة:في فبراير الماضي، شهدت منطقة منشأة القناطر على أطراف القاهرة، حادث غرق "معدية نكلا"، ما تسبب في وفاة 10 عمال من أصل 15 شخصًا كانوا على متنها.ووفقًا للتحقيقات، جاء البلاغ من الأهالى بقرية نكلا في منشاة القناطر، بغرق معدية فى نهر النيل، وبالانتقال إلى مكان البلاغ، والاستعانة برجال الإنقاذ النهري، تبين أنه أثناء استقلال عدد من العمال معدية لعبور نهر النيل، تعرضت للغرق.أثناء قدومهم من القاهرة لقضاء إجازة عيد الفطر مع ذويهم، لقي 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم غرقًا في شهر أبريل الماضي، إثر سقوط سيارة ميكروباص خلال صعودها إلى معدية نيلية أمام قرية "الحيبة" التابعة لمركز"الفشن" في محافظة بني سويف.وأكدت التحقيقات أنه عقب صعود السيارة المعدية النيلية، سقطت بالجانب الآخر في عمق مياه نهر النيل.وفي أغسطس عام 2020، غرقت معدية في قرية دميشلي التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.المعدية كانت تقل السيارات والمواطنين بترعة الرياح البحيري، وجاء الغرق نتيجة كسر مفاجئ في مؤخرة المعدية بسبب ثقل الحمولة، وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص.شهدت قرية سنديون التابعة لمركز فوه في محافظة كفر الشيخ، غرق معدية في نهر النيل خلال عام 2016، راح ضحيتها 15 شخصًا.وجرى إنقاذ 5 أشخاص بينهم 4 من أسرة واحدة، وأرجعت جهات التحقيق سبب الغرق إلى الحمولة الزائدة التي وصلت إلى 18 فرد.وفي حادث مأساوي، غرقت مركب نيلية تقل حوالي 30 شخصًا بجزيرة الوراق في 2015 ، بعد اصطدامها بصندل نيلي، فغرقت في المياه بعد فقدان السيطرة عليها، وتوفي 12 شخصًا من الركاب بينهم أطفال.هذه المرة كانت المركب تحمل حفل زفاف ولم يستطع قائدها السيطرة عليها ما أدى إلى انقلابها في المياه وغرقها.شهد مركز سمالوط بمحافظة المنيا في 2014غرق 30 شخصًا بعد سقوط إحدى السيارات من أعلى المعدية أثناء تحركها.وأفاد شهود العيان أن المعدية لم تكن مؤمَّنة بموانع الانزلاق، ما سمح بانقلابها فى النيل وغرق أغلب من عليها.وفي واقعة أخرى بالمنيا، غرق 12 شخصًا حين سقطت شاحنة صغيرة من أعلى معدية قرية السرارية بمركز سمالوط عام 2011.وكذلك شهدت في 2007 وفاة 13 شخصًا فى حادث غرق بمركز أبوقرقاص، كما لقي 19 شخصًا مصرعهم غرقًا فى مركز دير مواس عام 2007.وشهدت محافظة بني سويف وفاة 22 شخصًا عام 2011، غرقا من فوق معدية بقرية أشمنت، كانت تنقل المواطنين والأتوبيسات من جانب النيل للجانب الآخر ولم ينجو سوى 4 ركاب فقط.