شكرا لقرائتكم خبر عن "الوزراء الفلسطينى" يدين تصاعد هجمات الاحتلال في غزة والضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، وترحم على شهداء العدوان الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية.. ودعا، في الوقت ذاته، إلى تضافر جهود جميع المؤسسات والقوى الوطنية الفلسطينية والتكاتف والتنسيق فيما بينها لمواجهة هذا العدوان.

واستعرض رئيس الوزراء محمد مصطفى - خلال اجتماع حكومته، اليوم، الثلاثاء، الأوضاع السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية، والأوضاع الاقتصادية في ظل استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة، والجهود المكثفة المبذولة في سبيل الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة، وآخرها اللقاء بمستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها واقتحاماتها لمدن الضفة الغربية، والإفراج عن الأموال المحتجزة، ووقف إجراءات تقويض عمل مؤسسات الدولة.

وناقش مجلس الوزراء التصورات العامة لخطط الحكومة التي سيتم عرضها على الاجتماع الوزاري لشركاء فلسطين في بروكسل يوم 26 من الشهر الجاري، والتي تركز على تجنيد ما أمكن من دعم مالي وسياسي لغايات الإغاثة للقطاعات الأكثر تضررا، وتحضيرات الحكومة لمرحلة ما بعد الحرب، وخطط التعافي الاقتصادي.