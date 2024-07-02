شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: مازلنا قلقين من مستوى التصعيد بين إسرائيل وحزب الله والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية قبل قليل، عن أنها مازالت قلقة من مستوى التصعيد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

قالت الخارجية الأمريكية قبل قليل، أن وقت المساومات قد أنتهى وحان وقت إيقاف إطلاق النار فى قطاع غزة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد أكد فى وقت سابق من اليوم، أن الولايات المتحدة الأمريكية، انخرطت في جهود حثيثة مع مصر وقطر من أجل الدفع بمقترح الرئيس بايدن لوقف إطلاق النار في غزة.