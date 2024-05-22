شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء إسبانيا: سنعترف بدولة فلسطين في الـ 28 مايو الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم، أن إسبانيا ستعترف بدولة فلسطين اعتباراً من 28 مايو الجاري.

وقال سانشيز أمام النواب الإسباني: "الثلاثاء المقبل في 28 مايو ستقر إسبانيا في مجلس الوزراء الاعتراف بالدولة الفلسطينية".





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ورحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء ، باعلان رئيس وزراء إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، وأن مرسوم الاعتراف سيصدر بعد اجتماع الحكومة القادم في 28 مايو الجاري.

واعتبرت الرئاسة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ، أن "هذه الخطوة تعكس حرص إسبانيا على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه".

وأكدت أن "قرار إسبانيا، في هذه الأوقات، يأتي مساهمة من الدول المؤمنة بحل الدولتين كخيار يمثل الإرادة والشرعية الدولية، في إنقاذ هذا الحل الذي يتعرض للتدمير الممنهج جراء السياسات الإسرائيلية، خاصة من خلال استمرار حرب الابادة الجماعية في قطاع غزة".

