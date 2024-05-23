شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تبحث مع 3 دول أفريقية التحضير لاجتماع وزاري يُعقد الشهر المقبل حول إصلاح مجلس الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع نظرائه من كل من جمهورية أوغندا، أودنجو جيجى أبو بكر، وجمهورية الكونغو، جون كلود غاكوسو، وكذلك جمهورية ناميبيا، بييا موشلينغا، التحضير للاجتماع الوزاري الهام الذي ستحتضنه الجزائر شهر يونيو المقبل حول إصلاح مجلس الأمن.

جاء ذلك خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها عطاف، الأربعاء، مع الوزراء الأفارقة، حسبما أفادت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان.

وأوضح البيان أن عطاف استعرض مع نظرائه الأفارقة المستويات التي بلغتها العلاقات الثنائية في مختلف أبعادها وجوانبها، فضلاً عن مستجدات الأوضاع الأفريقية.