الخليج اليوم .. الكويت.. محكمة الجنايات تحكم على النائب السابق حمد العليان بالسجن لمدة سنتين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن محكمة الجنايات في الدولة قضت بحبس النائب السابق حمد العليان سنتين مع الشغل والنفاذ في قضية أمن الدولة.

وكانت النيابة قد أسندت للعليان تهما بأنه "تطاول على صلاحيات الأمير وانتقد قراراته وأساء استخدام هاتف من خلال كتابة تغريدة مخالفة للقانون".

وبحسب الصحيفة فإن العليان كان قد حضر أمام المحكمة وأنكر تهم التطاول على صلاحيات الأمير (الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح) وانتقاد قراراته.

وأمرت محكمة الجنايات في الكويت في 6 يونيو، بإلقاء القبض على العليان، وحبسه على ذمة قضية أمن الدولة.

المصدر: القبس