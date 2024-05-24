شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب نفاد الوقود.. توقف الخدمات الصحية في أكبر مستشفيات جنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقفت الخدمات الطبية لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح جنوب قطاع غزة، والذي يعد من أكبر مستشفيات جنوب القطاع، بسبب نفاد الوقود المشغل للمولدات الكهربائية التي تعد مصدر الكهرباء الوحيد للمستشفى.

يأتي ذلك في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي منع دخول الدواء والوقود للمستشفيات. انهيار الخدمة الصحية وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الخميس، بأن هذا التوقف يعرض حياة المئات من الجرحى والمرضى لخطر الموت.

وبتوقف تقديم الخدمة الصحية، تنهار كامل المنظومة الصحية في مستشفيات قطاع غزة، بعد خروج مستشفيات شمال القطاع عن الخدمة، في ظل قصف الاحتلال لها، ومحاصرتها واقتحامها، كما حدث مع مستشفي العودة وكمال عدوان شمال القطاع.