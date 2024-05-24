شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 24 ساعة.. استشهاد 91 فلسطينيًا في 9 مجازر بغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 91 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، أدت إلى استشهاد 91 فلسطينيًا ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان إلى 35800 شهيدًا، فيما بلغ عدد الجرحى 80200.

انهيار الخدمة الصحية

توقفت الخدمات الطبية لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح جنوب قطاع غزة، والذي يعد من أكبر مستشفيات جنوب القطاع، بسبب نفاد الوقود المشغل للمولدات الكهربائية التي تعد مصدر الكهرباء الوحيد للمستشفى.

يأتي ذلك في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي منع دخول الدواء والوقود للمستشفيات.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الخميس، بأن هذا التوقف يعرض حياة المئات من الجرحى والمرضى لخطر الموت.

وبتوقف تقديم الخدمة الصحية، تنهار كامل المنظومة الصحية في مستشفيات قطاع غزة، بعد خروج مستشفيات شمال القطاع عن الخدمة، في ظل قصف الاحتلال لها، ومحاصرتها واقتحامها، كما حدث مع مستشفي العودة وكمال عدوان شمال القطاع.