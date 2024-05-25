الخليج اليوم .. السعودية.. الداخلية تقرر عدم السماح بدخول مكة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بكافة أنواعها



الرياض - كتب موسى القحطاني - أعلنت السعودية أنه تقرر عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس وحتى يوم الجمعة 21 يونيو المقبل.



وقالت وزارة الداخلية السعودية إنه تقرر عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة، وذلك اعتبارًا من تاريخ 15 ذو القعدة هجري، حتى تاريخ 15 ذو الحجة 1445 هجري.

وأكدت الوزارة أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحا لحاملها لأداء فريضة الحج، مهيبة بضيوف المملكة من حاملي تأشيرة الزيارة عدم التوجه إلى مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة المحددة المعلنة.

وشددت الوزارة على أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة.

جدير بالذكر أنه تم الشروع في تنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية التي تهدف إلى المحافظة على سلامة ضيوف الرحمن (الحجاج) المصرح لهم بأداء فريضة الحج، ليؤدوا مناسكهم بأمن وطمأنينة.

يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج بغرامة 10 آلاف ريال للمواطنين، وعقوبة الترحيل إلى بلادهم للمقيمين ومنعهم من دخول المملكة، عقب قرار يقضي بمنع دخول مكة دون تصريح.