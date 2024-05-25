شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المياه الوطنية بالسعودية تعلن جاهزيتها لموسم حج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة المياه الوطنية بالسعودية، ممثلة بالقطاع الشمالي الغربي اكتمال استعداداتها لموسم الحج، وجاهزيتها لتقديم الخدمات المائية والبيئية لضيوف الرحمن وزوار الحرم النبوي الشريف والمواقع الدينية بالمدينة المنورة. وفق "عكاظ".

وشملت الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام جاهزية إدارة عمليات توزيع المياه وضخها باستمرار على مدار الساعة إلى المنطقة المركزية والمزارات الدينية، إضافة إلى التنسيق المتواصل مع تحلية المياه، وتوفير كميات خزن تشغيلي وإستراتيجي تتجاوز (2.8) ملايين متر مكعب.

كما تضمنت الاستعدادات إجراء الصيانة الوقائية لجميع خطوط وتوصيلات المواقع المهمة، إضافة إلى جاهزية أكثر من (1200) موظف ضمن فرق الطوارئ لضمان مباشرة البلاغات الفنية في وقت وجيز، ومساندة الفرق التشغيلية، كذلك التنسيق المستمر مع الجهات المشاركة لتقديم الدعم اللازم، إضافة لجاهزية مختبر جودة المياه على مدار الساعة لإجراء التحاليل الكيميائية البيولوجية للتأكد من صلاحية المياه التي يتم ضخها عبر خطوط الشبكة، واستمرار إجراء الفحوصات المخبرية للتأكد من جودة المياه ومطابقتها للمواصفات القياسية، بمتوسط لا يقل عن (21000) اختبار شهريًا، بمعدل نحو (700) اختبار يوميًا.

وأكملت إدارة التشغيل الذكي استعداداتها لإدارة نظام التشغيل والمراقبة والتحكم في شبكة المياه بالمدينة المنورة، وفق خطة تشغيل محكمة سينفذها فريق عمل يضم أفراد متخصصين من المهندسين والمراقبين والعمالة الفنية المدربة، لمتابعة ضغوط المياه وجودتها في الشبكات والخزانات.