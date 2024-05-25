شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات تنكيل وضرب.. الاحتلال اعتقل 8855 فلسطينيًا خلال 8 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 8855 فلسطينياً في الضفة الغربية خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم 15 فلسطينياً بينهم أسرى سابقون، وتوزعت الاعتقالات على مدن طولكرم ونابلس ورام الله والخليل، وترافق مع حملة الاعتقالات عمليات تنكيل وضرب بحق المعتقلين وعائلاتهم إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في المنازل.

وأكدت مؤسسات حقوقية أن الاحتلال اعتقل نحو خمسة آلاف فلسطيني في قطاع غزة خلال العدوان المستمر، ويرفض الاحتلال وفق هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية الإفصاح عن مكان اعتقالهم ووضعهم الصحي، لافتة أن معظم أسرى غزة تعرضوا لتعذيب جسدي ونفسي أثناء عملية الاعتقال. قطاع غزة من ناحية أخرى، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم، جراء قصف من الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة النزلة في منطقة الصفطاوي بجباليا شمال قطاع غزة كان بداخلها مئات النازحين.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية أنه تم انتشال عشرة شهداء وعشرات الجرحى من داخل مدرسة النزلة والتي تعد مركز إيواء للنازحين، إثر قصف إسرائيلي استهدف المدرسة بشكل مباشر، يترافق هذا القصف العنيف مع مواصلة دبابات الاحتلال التوغل في عمق مخيم جباليا وتدمير مربعات سكنية كاملة على رؤوس الأطفال والنساء، مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد منهم.