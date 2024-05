شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات خارج الخدمة.. انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

المجازر الإسرائيلية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، عن انهيار المنظومة الصحية في مدينة رفح وشمال قطاع غزة، بعد خروج مستشفياتها عن تقديم الخدمات الصحية للجرحى والمرضى.وذلك بسبب الاستهداف الإسرائيلي المباشر لأبنية المستشفيات ونفاذ الوقود والمستلزمات الطبية. ودعت الوزارة، المجتمع الدولي إلى ضرورة إدخال مستشفيات ميدانية وفرق طبية، إضافة للوقود والمساعدات الطبية.وأشارت إلى عدم القدرة على التعامل مع المجازر الإسرائيلية المتلاحقة في كافة مناطق قطاع غزة، وأدت إلى استشهاد 36,171 فلسطينياً وجرح و 81,420 آخرين منذ بدء العدوان على غزة، مبيّنة تعمد الاحتلال تصفية الوجود الصحي في القطاع.